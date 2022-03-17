США рекордно увеличили группировку своих войск в Европе из-за российской угрозы

На фоне войны в Украине контингент американских Вооруженных сил в Европе достиг 100 тысяч военных. Последний раз столько американских военных находилось в Европе в 2005 году.

Новые части и подразделения американских войск были в основном переброшены в Польшу, Германию и Румынию. Об этом следует из данных Пентагона.

"Соединенные Штаты за последнее время разместили дополнительные войска и теперь располагают 100 000 военнослужащими в Европе", — сообщило Европейское командование ВС США.

Командование располагает примерно 65 тысячами военнослужащими, которые на постоянной основе базируются в Европе, и еще примерно 35 тысячами, размещенными там на временной основе.

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Наращивание сил началось с начала года. Уже в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих.

Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупанты не достигли ни одной стратегической цели своей наступательной операции. В то же время противник продолжал использовать беларусскую территорию для размещения ракетных комплексов и нанесения ударов по Украине.