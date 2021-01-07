Байден обратился к нации после штурма Капитолия: главное

Избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.

Он также назвал сторонников последнего, которые устроили беспорядки, "внутренними террористами". Речь Байдена транслировал телеканал CNBC в YouTube.

Главное из заявления избранного главы государства

Нападение произошло из-за "безжалостных нападок Трампа на демократию", к которой он "выразил свое презрение".

Трамп попытался заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые проголосовали на выборах в ноябре.

Люди, которые штурмовали Капитолий, являются "внутренними террористами".

Все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, понесут наказание.

К активистам BlackLivesMatter (общественное движение против расизма и насилия в отношении чернокожих) в такой ситуации отнеслись бы гораздо более жестко.

Что произошло 6 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее погромы в Вашингтоне осудили лидеры многих стран, в том числе Германии, Великобритании, Канады, Франции, Китая, Японии.