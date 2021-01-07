Байден обратился к нации после штурма Капитолия: главное
Избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.
Он также назвал сторонников последнего, которые устроили беспорядки, "внутренними террористами". Речь Байдена транслировал телеканал CNBC в YouTube.
Главное из заявления избранного главы государства
Нападение произошло из-за "безжалостных нападок Трампа на демократию", к которой он "выразил свое презрение".
Трамп попытался заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые проголосовали на выборах в ноябре.
Люди, которые штурмовали Капитолий, являются "внутренними террористами".
Все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, понесут наказание.
К активистам BlackLivesMatter (общественное движение против расизма и насилия в отношении чернокожих) в такой ситуации отнеслись бы гораздо более жестко.
Что произошло 6 января
В среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидеромстраны по итогу подсчета голосов выборщиков.
Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.
Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.
За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий. Однако спустя несколько часов после штурма здания Конгресса, он все-таки призвал людей разойтись. При этом президент снова напомнил, что "выборы украли" у них.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее погромы в Вашингтоне осудили лидеры многих стран, в том числе Германии, Великобритании, Канады, Франции, Китая, Японии.