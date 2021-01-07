Байден обратился к нации после штурма Капитолия: главное

Юрий Сергиенко Мир 21:36, 7.01.2021 Обновлено: 22:38, 7.01.2021

Избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.

Он также назвал сторонников последнего, которые устроили беспорядки, "внутренними террористами". Речь Байдена транслировал телеканал CNBC в YouTube.

Главное из заявления избранного главы государства

  • Нападение произошло из-за "безжалостных нападок Трампа на демократию", к которой он "выразил свое презрение".

  • Трамп попытался заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые проголосовали на выборах в ноябре.

  • Люди, которые штурмовали Капитолий, являются "внутренними террористами".

  • Все виновные в столкновениях, в которых погибли несколько человек и десятки пострадали, понесут наказание.

  • К активистам BlackLivesMatter (общественное движение против расизма и насилия в отношении чернокожих) в такой ситуации отнеслись бы гораздо более жестко.

Что произошло 6 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее погромы в Вашингтоне осудили лидеры многих стран, в том числе Германии, Великобритании, Канады, Франции, Китая, Японии.

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