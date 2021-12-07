Деэскалация вокруг Украины и возврат к дипломатии: в Белом доме раскрыли детали беседы с Путиным

Президенты США Джо Байден во время переговоров с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным выразил поддержку Украине. Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам онлайн-встречи глав государств 7 декабря. Также стороны затронули и другие вопросы, которые касаются их стран.

Так, Байден заявил, что США и европейские партнеры обеспокоены эскалацией вокруг Украины.

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"Он ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказано в сообщении.

Кроме того, американский лидер заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал Путина вернутся к дипломатическому пути и прекратить эскалацию.

"Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами", – отмечается в пресс-релизе.

Также Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность и совместную работу по региональным вопросам, в частности, по Ирану.

В Кремле по итогам переговоров никаких подробностей пока не обнародовали, ограничившись лишь коротким сообщением о самом факте проведения видеоконференции.

Пока Байден и Путин проводили видеоконференцию, комитет Палаты представителей США исключил из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2" и ограничения по госдолгу России.

Кроме того, документ больше не предусматривает санкции против 35 россиян из окружения президента РФ.

В то же время документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощи Украине, а также 4 миллиарда долларов на военное сдерживание России.

Представители комитета подчеркнули, что они пришли к двухпартийному и двухпалатному соглашению.

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