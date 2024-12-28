Азербайджан планирует ужесточить правила временного пребывания для россиян

Правительство Азербайджана планирует внести изменения в правила временного пребывания на территории страны граждан России. Речь идет о ужесточении требований для россиян.

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Такие изменения будут рассматривать в контексте прав граждан Азербайджана. Об этом сообщает издание APA.

По словам представителя Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в стране, рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав граждан Азербайджана.

Также в МИД отметили, что, как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности. Представитель дипломатического ведомства добавил, что в связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджана.

Ранее официальный представитель МИД РФ в своем заявлении заявил, что согласно ряду изменений, внесенных в соответствующее законодательство страны-агрессора, с 1 января 2025 года срок временного пребывания граждан иностранных государств на территории России составит всего 90 дней в пределах одного календарного года. Также российские чиновники заявили, что по этим правилам иностранные граждане в течение 7 рабочих дней со дня пересечения государственной границы России должны зарегистрироваться по месту пребывания. Согласно действующим правилам, этот срок составляет 90 дней в течение 180 дней, 180 дней – в течение 1 года.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Причиной крушения сначала назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне", однако впоследствии в сети появились видео, на которых на фюзеляже самолета видны следы обстрела.

Источники ряда западных СМИ сообщили, что причиной крушения, вероятнее всего, стало поражение самолета российским ЗРК, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, это был "Панцирь-С1".

Тем временем в Росавиации на третьи сутки после катастрофы выдали свою "версию": в крушении, по мнению главы ведомства, виновны Украина, туман и командир воздушного судна, но только не российская ПВО. Однако в сети опубликовали расшифровку переговоров пилотов с диспетчером аэропорта в Грозном, разбивающую ложь российских чиновников.

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