Азербайджан планирует обратиться в международный суд с иском против России из-за аварии своего самолета – APA

Азербайджан формирует доказательную базу, собирает факты и улики, готовясь к обращению в международный суд с иском против России в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) 25 декабря прошлого года. Этот пассажирский борт, вероятно, был подбит ПВО РФ над российской территорией и упал в городе Актау в Казахстане.

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Как передает азербайджанское информагентство APA, "российская сторона продолжает предвзято комментировать происшествие". Официальные лица РФ, эксперты и пропаганда продолжают отрицать причастность россиян к инциденту, пытаясь возложить вину на экипаж.

"Подобная тактика напоминает ситуацию с малайзийским Boeing 777, сбитым в 2014 году над Донбассом, за что Москва до сих пор не признала ответственности", – указали в APA.

Embraer 190-100 IGW с регистрационным номером 4K-AZ65 выполнял регулярный рейс J2-8243 из Баку в Грозный.

Согласно отчету Министерства транспорта Казахстана, в воздушном пространстве Российской Федерации самолет потерял сигнал GPS.

Из-за неблагоприятных погодных условий экипаж не смог выполнить вторую попытку посадки и принял решение вернуться в Баку. После этого на бортовом самописце (CVR) зафиксированы два посторонних звука с разницей в 24 секунды. Через четыре секунды после первого у воздушного судна отказала третья гидравлическая система, еще через шесть – первая и через 21 секунду – вторая, что привело к их полному выходу из строя.

В 05:13:32 основные системы управления были потеряны. Только в 05:21:42 координирующий диспетчер сообщил Грозному о начале операции "Ковер".

Эксперты считают, что самолет AZAL еще до столкновения с земной поверхностью получил повреждения, вызванные "внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна".

В задней части самолета, на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, левом крыле и левом двигателе выявлены пробоины и повреждения в результате внешнего влияния.

Фрагменты отчета, составленного в Казахстане:

Скорее всего, огонь по Embraer 190-100 IGW был открыт с территории российской военной базы, располагающейся во внутригородском поселке Ханкала в Грозном.

В APA подчеркнули: в распоряжении Азербайджана есть фрагменты ракеты "Панцирь-С1", которой был сбит самолет. Кроме того, власти страны располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы, а также о типе оружия.

"Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне... Двери для диалога с Россией остаются открытыми. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам", – предупредило агентство.

Как писал OBOZ.UA:

– Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" упал в городе Актау утром 25 декабря 2024-го. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли.

– Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что борт был поражен российским ЗРК "Панцирь-С1". В США также считают, что авиакатастрофа произошла из-за удара российской системы ПВО.

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина лежит на представителях РФ.

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