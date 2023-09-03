Однажды мы проснемся и увидим, что России на Кавказе больше нет, – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о Карабахском конфликте между армянами и азербайджанцами, обвинил Россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого РФ отдаляется от этого региона.

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Об этом Пашинян сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам, мы не знаем. Мы можем комментировать, но я не могу утверждать", – отметил он.

Политик добавил, что сейчас происходят такие процессы, которые наводят на мысль о том, что "тот же сценарий может повториться, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".

По словам Пашиняна, миротворческие силы РФ не выполняют свою миссию – Лачинский коридор в настоящее время не находится под контролем миротворцев.

"Причин может быть две: либо РФ не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично...Думаю, где-то они не хотят, где-то не могут", – сказал премьер.

Он признал, что зависимость Армении от РФ в сфере безопасности является стратегической ошибкой. Уже постфактум, столкнувшись со всеми возможными негативными последствиями этого, страна начинает пытаться диверсифицировать свою политику безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", – отметил Пашинян.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. После этого РФ выведет оттуда свои силы, говорится в соглашении между Азербайджаном и Арменией, к какой стране пришли в мае.

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