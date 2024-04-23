Азербайджан и Армения установили первый согласованный пограничный столб. Фото

Азербайджан и Армения приступили к процедуре демаркации границы. Во вторник, 23 апреля, представители стран установили первый пограничный столб на общем участке границы.

В этой местности военные будут заменены пограничными силами. Об этом сообщает AZERTAG.

"23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб", - говорится в сообщении.

При этом работы экспертных групп обеих стран продолжаются.

Это происходит согласно договоренностям, заключенным после 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Напомним, в Министерстве обороны Азербайджана заявили о якобы обстреле позиций своей армии по стрелковому оружию с территории Армении. Инцидент, как утверждают в Баку, произошел в районе населённого пункта Шада вечером 7 апреля.

Министерство обороны Армении со своей стороны заявило, что сообщения Азербайджана об обстрелах не соответствуют действительности. В Ереване добавили, что Баку "продолжает распространять дезинформацию".

Напомним, что 13 февраля между Азербайджаном и Арменией произошли новые стычки. В Ереване заявили, что военные Азербайджана открыли огонь с армянских позиций. Баку провело "операцию мести", в результате чего были ранены с обеих сторон

Осенью 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он также пообещал обезопасить всех граждан Азербайджана на территории Армении.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал самой большой стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. Он также сформулировал разницу между Россией и Евросоюзом: последний в отличие от первой признает границы других стран.

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