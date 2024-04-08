Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении: в Ереване ответили

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о якобы обстреле позиций своей армии из стрелкового оружия с территории Армении. Инцидент, как утверждают в Баку, произошел районе населенного пункта Шада вечером 7 апреля.

Соответствующее сообщении опубликовали на сайте оборонного ведомства страны. В то же время в Армении обвинения Азербайджана откинули.

"7 апреля около 17:15 (16:15 по Киеву. – Ред.) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбугского района Нахичеванской Автономной Республики", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана на этом направлении приняли "адекватные ответные меры".

Министерство обороны Армении со своей стороны заявило, что сообщения Азербайджана об обстрелах не соответствуют действительности. В Ереване добавили, что Баку "продолжает распространять дезинформацию".

Напомним, что 13 февраля между Азербайджаном и Арменией произошли новые стычки. В Ереване заявили, что военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям. Баку провело "операцию мести", в результате чего были раненные с обеих сторон.

осенью 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он также пообещал обеспечить безопасность всех граждан Азербайджана на территории Армении.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал наибольшей стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. Он также сформулировал разницу между Россией и Евросоюзом: последний, в отличие от первой, признает границы других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!