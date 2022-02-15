Астрономы обнаружили планету, где может существовать жизнь

Исследователи из Университетского колледжа Лондона полагают, что планета, на которой может существовать жизнь, вращается вокруг умирающей звезды в 117 световых годах от Земли. Если их теория подтвердится, это будет первый случай, когда потенциально пригодный для жизни мир будет обнаружен на орбите звезды, называемой "белым карликом".

Исследование было опубликовано в журнале Королевского астрономического сообщества. В рамках нового исследования ученые наблюдали за белым карликом WD1054–226 и регистрировали изменения в его свете в течение 18 ночей с помощью высокоскоростной камеры ULTRACAM в обсерватории Ла Силья (Чили).

Чтобы лучше интерпретировать изменения в освещении, исследователи также изучили данные со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

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Они обнаружили ярко выраженные провалы в свете, соответствующие 65 равномерно расположенным облакам планетарного мусора, которые вращаются вокруг звезды каждые 25 часов.

Считается, что планета по размеру похожа на планету земной группы в нашей Солнечной системе. Приблизительное расстояние между планетой и WD1054–226 составляет около 1,7% расстояния от Земли до Солнца (примерно 2,5 миллиона километров).

Эксперты также выяснили, что свет от WD1054–226 всегда был несколько затенен огромными облаками орбитального материала, проходящего перед ним, что предполагает кольцо планетарных обломков, вращающихся вокруг звезды.

Пригодная для жизни зона, называемая также зоной Златовласки, — это область, температура которой теоретически позволяет существовать жидкой воде на поверхности планеты.

По сравнению со звездой, подобной Солнцу, обитаемая зона белого карлика будет меньше и ближе к звезде, поскольку белые карлики излучают меньше света и тепла. Это потому, что это маленькие плотные звезды, которые постепенно остывают в космосе до конца своей жизни.

Ожидается, что эта орбита вокруг белого карлика была очищена во время гигантской звездной фазы его жизни. Этот район будет пригоден для жизни в течение по крайней мере двух миллиардов лет, включая как минимум один миллиард лет в будущем.

Отмечается, что более 95% всех звезд со временем станут белыми карликами. Исключения составляют самые большие звезды, которые взрываются и становятся либо черными дырами, либо нейтронными звездами. Когда у звезд заканчивается водород, они расширяются и охлаждаются, становясь красными гигантами. Солнце войдет в эту фазу через четыре-пять миллиардов лет, поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

Астрономам сложно обнаружить планеты, вращающиеся вокруг белых карликов, потому что звезды намного слабее, чем звезды главной последовательности, такие как Солнце. До сих пор астрономы нашли лишь предварительные доказательства того, что газовый гигант вращается вокруг белого карлика.

Ведущий автор исследования, профессор Джей Фарихи сказал, что это наблюдение было совершенно новым для астрономов.

"Это первый раз, когда астрономы обнаружили какое-либо планетарное тело в пригодной для жизни зоне белого карлика", – добавил он.

Несмотря на свои выводы, исследователи предупредили, что для подтверждения присутствия планеты требуется больше информации.

"Мы не можем наблюдать за планетой напрямую, поэтому подтверждение может быть получено путем сравнения компьютерных моделей с дальнейшими наблюдениями за звездой и орбитальным мусором", – сказал профессор Фарихи.

Напомним, ранее исследователи обнаружили на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды одну из самых легких экзопланет Проксиму D. Она имеет вес всего четверть массы Земли, и является третьей планетой, обнаруженной в системе Проксима Центавра, которая находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от нас.

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