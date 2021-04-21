Ученые нашли планету, что не должна была существовать

Ученые впервые нашли крупную экзопланету YSES 2b, которая находится на огромном расстоянии от своей звезды – около в 110 раз больше дистанции между Солнцем и Землей.

Планетологи отметили, что это противоречит теориям формирования планет, говорится в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Планета YSES 2b вряд ли могла сформироваться там, где она находится, поскольку для этого просто не хватило бы материи. Это делает планету пока самым интересным объектом для изучения секретов формирования крупных планет", – отметили ученые.

Отмечается, что планета YSES 2b является газовым гигантом, как Юпитер. Расстояние между планетой и его звездой примерно в 20 раз больше, чем между Юпитером и Солнцем. При этом YSES 2b гораздо тяжелее Юпитера.

Ученые пришли к выводу, что такое огромное расстояние говорит о том, что YSES 2b ранее находилась на краю газопылевого диска, внутри которого возникла эта звездная система.

При этом расчеты планетологов показывают, что в этой области протопланетного диска не было столько материи, сколько нужно для формирования столь крупного газового гиганта.

Особенности орбиты YSES 2b и некоторые другие данные исключают возможность того, что эта планета сформировалась не на своей нынешней орбите, а попала на окраины звездной системы в результате гравитационных взаимодействий или захвата из межзвездной среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли планету земного типа, что сохранила свою атмосферу.