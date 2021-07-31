Астрономы засняли ближайшую к Земле экзопланету. Фото

Астрономы засняли экзопланету Coconuts-2b, которая движется на экстремальной далекой от своей звезды орбите. Дистанция от планеты от звезды более чем в 6 тысяч раз больше радиуса земной орбиты. Траектория движения Земли вокруг Солнца на среднем расстоянии около 149,6 млн км.

Ученые из Гавайского университета (США) сообщили, что данная планета находится всего в 35 световых годах от Солнца. Поэтому Coconuts-2b – самая близкая из напрямую снятых экзопланет, пишет Astrophysical Journal Letters.

Отмечается, что Coconuts-2а еще молодая и сравнительно холодная звезда. Ее ориентировочный возраст до миллиарда лет, а размером она втрое меньше Солнца, чей радиус 696 340 км. По подсчетам астрономов, полный оборот по орбите вокруг звезды составляет рекордные 1,1 млн лет.

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Coconuts-2b является газовым гигантом, где средняя температура может достигать отметки в +160 градусов по Цельсию. Масса экзопланеты в шесть раз больше самой крупной планеты в Солнечной системе Юпитера.

Добавим, что название Coconuts-2 не переводится с английского, как "кокосы", а является сокращеним от названия COol Companions ON Ultrawide orbiTS ("Холодные партнеры на сверхшироких орбитах"), на основе которого и было сделано открытие.

Экзопланета – это планета, что находится вне Солнечной системы.

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