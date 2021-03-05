Найдена планета земного типа со своей атмосферой

Ученые нашли планету земного типа, что сохранила свою атмосферу. Экзопланету Gliese 486b открыла международная команда ученых во главе с Трифоном Трифоновым из немецкого Института астрономии Общества Макса Планка.

Как пишет Science, найденная планета в 1,3 раза больше в диаметре Земли и 2,8 раза тяжелее по массе. Она вращается вокруг своей звезды – красный карлик, делая оборот меньше за 1,5 земных суток. Gliese 486b находится в 26,8 световых годах от Земли.

Ученые отметили, что планета имеет твердую поверхность и окружена атмосферой, которая может быть изучена телескопами. Температура на Gliese 486b составляет около 430 градусов по Цельсию. По мнению ученых, состав планеты близок к составу Земли и Венеры.

Астрономы подчеркнули, что изучение подобной планеты является большой редкостью. Ведь в данном случае речь идет не о газовых гигантах, а о планетах с твердой поверхностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA нашли планету, похожую на Землю.