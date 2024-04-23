Ассистента депутата Европарламента от Германии обвинили в шпионаже в пользу Китая

Полиция Саксонии задержала помощника депутата Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) по обвинению в шпионаже в пользу Китая. В его жилище провели обыск.

Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре страны. Отмечается, что 43-летний ассистент Максимилиана Кра Цзянь Г. работал на китайское министерство государственной безопасности.

Полное имя подозреваемого не разглашается, но на официальном сайте Кра есть только один помощник с соответствующими инициалами Цзянь Г. Он работает у евродепутата с 2019 года.

Цзянь Г. происходит из Китая, но переехал в Дрезден в 2002 году и получил германское гражданство.

Согласно расследованию, в январе 2024 года он предоставлял информацию китайской разведке о важных переговорах и процессах принятия решений в Европарламенте. Кроме этого, по данным правоохранителей, он отслеживал проживающих в Германии китайских оппозиционеров.

Сам Кра пока воздерживается от комментариев по поводу этой ситуации.

Ранее в Германии задержали двух российских агентов, которые шпионили за военными объектами США, а также готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и транспортных путях поставок помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, борьба с российским шпионажем должна стать одним из приоритетов для спецслужб.

Ранее прокуратура Германии предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок своей страны в шпионаже. В частности, военное чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.