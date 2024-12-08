Дети, женщины и пенсионеры: сирийские повстанцы освободили узников главной политической пыточной Асада. Видео

Сирийские повстанцы освободили узников из Сидны – политической пыточной диктатора Башара Асада. Среди освобожденных были женщины и даже ребенок.

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После начала войны в 2011 году жертвами Сидны стали более 30 тысяч человек. Об этом сообщает издание Souryia News.

Среди освобожденных оказался четырехлетний мальчик и группа женщин. Примечательно, что многие заключенные ожидали смертной казни. Один из мужчин рассказал, что режим Асада планировал лишить его жизни 8 января.

Также на свободе оказался пилот сирийских военно-воздушных сил Рахид Аль-Татари. Впервые он был арестован в 1980 году за отказ выполнять военные приказы бомбить места в городе Хама во время вторжения режима Асада в город после возникших протестов. Диктаторский режим снова арестовал его в 1981 году.

Тюрьма Сидна расположена в 30 км от Дамаска и известна, как место казни и пыток противников режима Асада. По оценкам Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 2011 по 2021 год там погибли более 30 тысяч человек.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось.

Как семья Асадов пришла к власти и чем запомнилась их диктатура в Сирии, читайте в материале OBOZ.UA.

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