Армия Израиля нанесла удары по двум башням в Газе: попадание в Palestine Tower попало в прямой эфир. Видео

Армия Израиля заявила об ударах по двум башням в Газе, где размещались силы ХАМАС. Попадание в здание Palestine Tower в центре сектора Газа попало в прямой эфир.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Так, ЦАХАЛ нанес удары по двум высотным зданиям в Газе.

По словам военных, их использовали высокопоставленные должностные лица организации ХАМАС. В ЦАХАЛе утверждают, что ХАМАС намеренно размещает свои штабы в центрах проживания гражданского населения в Газе.

В этой связи, как отмечается, перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жильцов здания и попросил их эвакуироваться.

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В ответ ХАМАС пригрозил запустить ракеты по Тель-Авиву.

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа отважились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых глумятся боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.