Армения и Азербайджан впервые договорились об отводе войск от согласованных участков границы и размещении там пограничных служб. Кроме того, по результатам переговоров Баку и Еревана было принято решение о передаче под контроль Азербайджана четырех населенных пунктов.

Стороны решили изменить территорию в соответствии с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках СССР на момент его распада. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

В ходе переговоров обсуждался вопрос о прохождении отдельных отрезков линии границы между населенными пунктами Баганис – Баганис Айрым, Воскепар – Ашагы Аскипара, Киранц – Хейримли и Беркабер – Кызыл Гаджилы. Также Баку и Ереван решили продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы.

Правительства обеих стран должны принять меры для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. Также согласовали, что до полного завершения процесса делимитации, указанные отрезки линии границы будут считаться делимитированными.

В ведомстве подчеркнули, что процесс делимитации будет основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Стороны также условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

В результате этой договоренности Ереван передаст под контроль Азербайджана четыре села в районе Тавусской области, которые Армения контролировала с начала 1990-х годов. Азербайджанская сторона подтвердила это, а спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что возвращение населенных пунктов, находившихся под контролем Армении с начала 1990-х годов, стало "долгожданным историческим событием".

Напомним, страна-террорист Россия начала процесс вывода своих "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха, который был захвачен Азербайджаном в сентябре прошлого года. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Министерстве обороны Азербайджана заявили о якобы обстреле позиций своей армии из стрелкового оружия с территории Армении. Инцидент, как утверждают в Баку, произошел районе населенного пункта Шада вечером 7 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал наибольшей стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. Он также сформулировал разницу между Россией и Евросоюзом: последний, в отличие от первой, признает границы других стран.

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