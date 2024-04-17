Россия начала вывод своих 'миротворцев' из Нагорного Карабаха

Россия начала процесс вывода своих "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха, который был захвачен Азербайджаном в сентябре прошлого года. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что первые военные подразделения и техника "миротворческого" контингента уже покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе.

Полиция Азербайджана уже вошла на территорию храма Худаванг, где раньше располагались российские войска.

Сейчас "миротворческий" контингент выходит из базы в Ходжале. Местные СМИ считают этот процесс "историческим" и ожидают, что он завершится через несколько дней.

Состав российского военного контингента включал 1960 военнослужащих, оснащенных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Эти войска находились в Карабахе с 2020 года и должны были остаться там до 2025 года.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан принял под контроль Нагорный Карабах во время однодневной операции.

Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили о якобы обстреле позиций своей армии из стрелкового оружия с территории Армении. Инцидент, как утверждают в Баку, произошел в районе населённого пункта Шада вечером 7 апреля.

Напомним, что 13 февраля между Азербайджаном и Арменией произошли новые стычки. В Ереване заявили, что военные Азербайджана открыли огонь с армянских позиций. Баку провело "операцию мести", в результате чего были раненые с обеих сторон.

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