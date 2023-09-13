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Армения полностью ратифицирует Римский статут: Пашинян послал недвусмысленный сигнал Путину

София Закревская
Мир
2 минуты
1,7 т.
Армения полностью ратифицирует Римский статут: Пашинян послал недвусмысленный сигнал Путину

Армения решила полностью ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Там утверждают, что это никак не связано с отношениями государства со страной-агрессором Россией, однако на деле такой шаг станет важный сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

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Заявление о ратификации в среду, 13 сентября, в ходе правительственного часа в Национальном собрании сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает местное издание "Арменпресс".

"Правительство направило Римский статут в Национальное собрание (парламент – Ред.), и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении", – сказал Пашинян.

Армения полностью ратифицирует Римский статут: Пашинян послал недвусмысленный сигнал Путину

Конституционный суд страны признал, что обязательства, предусмотренные Римским статутом МУС, подписанным 17 июля 1998 года,  соответствуют Конституции Армении. Позже исполнительная власть направила Римский статут Международного уголовного суда в Национальное собрание для ратификации.

Сейчас в Армении снова вернулись к вопросу о признании Римского статута, так как правительство видит в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности.

Сигнал для Путина

Как известно, все страны, ратифицировавшие Римский статут, в соответствии с ордером Международного уголовного суда обязаны задержать президента России Владимира Путина, если тот окажется на их территории.

Из-за этого диктатор становится все более изолированным от представительных международно-переговорных площадок. Он побоялся выехать за границы России даже на нейтральный саммит G20 в Индии именно из-за страха ареста, а также покушения.

Армения полностью ратифицирует Римский статут: Пашинян послал недвусмысленный сигнал Путину

А ранее была отменена поездка Путина в ЮАР на саммит БРИКС, хотя до последнего в Кремле заявляли, что президенту России никто и ничто не помешает посетить его.

Напомним, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом он отметил, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию.

Однако уже вскоре Лула да Силва изменил свою позицию о возможности ареста Путина. Он заявил, что это будут решать суды, а не бразильское правительство или парламент. 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный уголовный суд в Гааге огласил об издании международного ордера на арест президента России Владимира Путина. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

Что это значит и какие последствия будет иметь для диктатора, читайте в нашем материале

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