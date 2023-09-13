Армения полностью ратифицирует Римский статут: Пашинян послал недвусмысленный сигнал Путину

Армения решила полностью ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Там утверждают, что это никак не связано с отношениями государства со страной-агрессором Россией, однако на деле такой шаг станет важный сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

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Заявление о ратификации в среду, 13 сентября, в ходе правительственного часа в Национальном собрании сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает местное издание "Арменпресс".

"Правительство направило Римский статут в Национальное собрание (парламент – Ред.), и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении", – сказал Пашинян.

Конституционный суд страны признал, что обязательства, предусмотренные Римским статутом МУС, подписанным 17 июля 1998 года, соответствуют Конституции Армении. Позже исполнительная власть направила Римский статут Международного уголовного суда в Национальное собрание для ратификации.

Сейчас в Армении снова вернулись к вопросу о признании Римского статута, так как правительство видит в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности.

Сигнал для Путина

Как известно, все страны, ратифицировавшие Римский статут, в соответствии с ордером Международного уголовного суда обязаны задержать президента России Владимира Путина, если тот окажется на их территории.

Из-за этого диктатор становится все более изолированным от представительных международно-переговорных площадок. Он побоялся выехать за границы России даже на нейтральный саммит G20 в Индии именно из-за страха ареста, а также покушения.

А ранее была отменена поездка Путина в ЮАР на саммит БРИКС, хотя до последнего в Кремле заявляли, что президенту России никто и ничто не помешает посетить его.

Напомним, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом он отметил, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию.

Однако уже вскоре Лула да Силва изменил свою позицию о возможности ареста Путина. Он заявил, что это будут решать суды, а не бразильское правительство или парламент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный уголовный суд в Гааге огласил об издании международного ордера на арест президента России Владимира Путина. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

Что это значит и какие последствия будет иметь для диктатора, читайте в нашем материале.

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