'Легко может приехать': президент Бразилии заявил, что Путина ни за что не арестуют в его стране

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом он отметил, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию.

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Также Лула да Силва добавил, что он сам планирует посетить РФ перед саммитом "Большой двадцатки". Об этом сообщает Reuters.

В кулуарах встречи G20 в Дели бразильский президент заявил, что Путин будет приглашен на саммит в следующем году. Также он подчеркнул, что он сам планирует присутствовать на встрече блока развивающихся стран БРИКС, которая должна состояться в России перед встречей в Рио-де-Жанейро.

"Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Что я могу вам сказать, так это то, что если я стану президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", – выдал Лула да Силва.

Как известно в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией детей из Украины. Государство-террорист Россия отрицает, что ее военные участвовали в преступлениях или насильственно захватывали украинских детей.

После этого Путин неоднократно пропускал международные встречи, в частности, не присутствовал на встрече G20 в Индии. Вместо себя диктатор отправил туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, президент Бразилии задумал посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня", которая стартует 19 сентября.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин до сих пор оставался на территории России после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его задержание по обвинению в военных преступлениях. Тем не менее, в октябре он, возможно, примет решение о выезде за границу для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

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