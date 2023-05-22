Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но есть условие. Речь идет об обеспечении безопасности армянского населения.

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Такое заявление сделал на пресс-конференции премьер Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает армянское информагентство Arka.am.

"Армения готова признать территориальную целостность 86 600 квадратных километров, и в нашем понимании Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении площадью 29 800 квадратных километров", – заявил он.

При этом, он отметил, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках диалога Степанакерт-Баку при международных гарантиях для переговоров.

По словам Пашиняна, Армения ожидает международных гарантий, что такие переговоры будут проведены.

Стоит отметить, что Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз возник после шестинедельной войны в 2020 году между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

Ранее Пашинян уже заявлял о готовности Еревана заключить мирное соглашение с Баку по взаимному признанию территориальной целостности. Практически это означает отказ Армении от признания независимости Нагорного Карабаха и признание его территорией Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия неожиданно решила передать Азербайджану контроль над Лачинским коридором – единственной дорогой, соединяющей Армению и временно оккупированный ею Нагорный Карабах.