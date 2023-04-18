Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана заключить мирное соглашение с Баку по взаимному признанию территориальной целостности. Практически это означает отказ Армении от признания независимости Нагорного Карабаха и признание его территорией Азербайджана.

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Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте во вторник, 18 апреля, сообщил официальный сайт премьера Армении.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней, признают территориальную целостность друг друга и обяжутся не выдвигать взаимные территориальные претензии раз и навсегда", – заявил премьер Армении.

Пашинян подчеркнул, что это положение было согласовано с азербайджанской стороной на последних встречах высокого уровня в октябре 2022 в Праге и Сочи.

"Хочу повторно подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", – добавил Пашинян.

Этот шаг фактически означает признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. При этом еще в прошлом году на фоне уличных протестов Ереван такую возможность отрицал.

В Баку приветствовали заявление Пашиняна и выразили надежду, что это означает его готовность подписать мирное соглашение, которое также будет предусматривать "вывод войск" из Нагорного Карабаха. Об этом на условиях анонимности сказал в комментарии Politico азербайджанское чиновник.

Армения отрицает свое военное присутствие в регионе, утверждая, что там базируются карабахские силы самообороны.

Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз возник после шестинедельной войны в 2020 году между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

В последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия неожиданно решила передать Азербайджану контроль над Лачинским коридором – единственной дорогой, соединяющей Армению и временно оккупированный ею Нагорный Карабах.