Археологи обнаружили в Британии загадочный древнеримский саркофаг. Фото
В Сиднейских садах в Бате, Великобритания, археологи обнаружили каменный саркофаг, датируемый римскими временами и содержащий два захоронения. Находка имеет важное значение, поскольку является редким свидетельством местных методов погребения, принятых в этом регионе около двух тысяч лет назад.
Как сообщает Chew Valley Gazette, в гробу, представляющем собой известняковую шкатулку и крышку, хранились сохранившиеся останки человека, лежащего на животе, и частичные останки другого человека, лежащие у ног первого.
Сама могила имела примерно 2 м в длину, 60 см в ширину и 50 см в глубину, а расположение с северной стороны свидетельствует о языческом захоронении. Рядом с ней обнаружен горшок с остатками пищи и ряд других предметов, включая маленькие красные и синие стеклянные бусины.
Археологи называют это событие историческим моментом в их карьере, поскольку нечасто можно встретить каменный гроб с людьми. Анализ находки даст возможность лучше понять, кем они были, а также узнать об их здоровье и благополучии.
Это захоронение связывают с жертвоприношением и кремацией, а его исследование позволит глубже разобраться в погребальных обычаях, существовавших в данном регионе почти две тысячи лет назад.
В свою очередь член кабинета министров и заместитель руководителя региона по экономическому развитию и ресурсам Ричард Сэмюэл назвал находку захватывающей.
"В Бате и Северо-Восточном Сомерсете есть очень богатое и разнообразное археологическое наследие. Важно, чтобы оно было должным образом сохранено. Мы работаем над тем, чтобы гарантировать, что саркофаг и интересные предметы, найденные рядом с ним, будут выставлены на местном уровне, чтобы будущие поколения могли учиться и наслаждаться", – отметил он.
А старший специалист по исторической окружающей среде Юго-Западного фонда наследия Стив Мембли уверен, что обнаруженный в Сиднейских садах саркофаг подтверждает, что Бат заслуживает своей международной репутации в области римской археологии и внесения его в список Всемирного наследия. Находка дает фантастическую возможность использовать передовой научный анализ, чтобы узнать больше о жизни людей в гробу, в том числе о том, откуда они родом и связаны ли между собой.
Команда проекта получила лицензию от Министерства юстиции на обращение с человеческими останками. В соответствии с условиями документа останки будут повторно захоронены в официально сертифицированном могильнике до 2026 года. Тем временем, пока будет проводиться дальнейший анализ, останки будут храниться в безопасности.
Напомним, ученые выяснили, что люди, которые жили в Европе около 1400 лет назад заново вскрывали могилы и вынимали предметы по причинам, которые археологи не могут понять.
"Практика повторного вскрытия могил и манипуляций с ними вскоре после захоронения, традиционно описываемая и отвергаемая – как "ограбление", задокументирована на кладбищах от Трансильвании до южной Англии", – отмечали исследователи.
Также в Турции археологи во время раскопок обнаружили статую женщины, которой около 1800 лет. Археологическое исследование проходило в районе древнего города Метрополис. Кроме того, на этой территории сохранились следы разных периодов – классического, эллинистического, римского, византийского и османского.
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