Археологов озадачила тайна вскрытия могил древними людьми. Фото

Люди, которые жили в Европе около 1400 лет назад заново вскрывали могилы и вынимали предметы по причинам, которые археологи не могут понять.

Ученые изучают, зачем нужна была такая процедура, сообщает Live Science. "Практика повторного вскрытия могил и манипуляций с ними вскоре после захоронения, традиционно описываемая и отвергаемая – как "ограбление", задокументирована на кладбищах от Трансильвании до южной Англии", – отмечали авторы исследований.

Археологи повторно проанализировали ранее раскопанные кладбища в пяти регионах Европы. Они обнаружили, что примерно между шестым и восьмым веками нашей эры люди часто вскрывали могилы и вынимали предметы по причинам, не связанным с ограблением.

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"Они тщательно отбирали вещи для вывоза, особенно брали броши у женщин и мечи у мужчин, но оставляли после себя много ценных вещей, даже предметы из драгоценных металлов, включая ожерелья из золота или серебра", – рассказала ведущий автор исследования Элисон Клевнас.

Ученые также обнаружили, что многие предметы, извлеченные из могил, были в плохом состоянии, особенно мечи, и не имели практического применения или экономической ценности. Исследование показало, что могилы заново вскрывали в течение примерно одного поколения, а иногда и меньше.

Почему проводилась такая процедура вскрытия могил, ученые понять не могут. По их мнению, это могло быть связано с погребальными обрядами. Например, из могил забирали только броши и мечи, что говорит о некотором символизме. Такие предметы часто использовались в семьях как фамильные ценности и передавались поколениями.

"Практика вскрытия могил продолжалась недолго. Обычай повторного открытия распространился по Западной Европе с конца шестого века и достиг своего пика в седьмом веке. В большинстве областей он исчезает в конце седьмого века", – подытожили археологи.

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