Мог просто стать "удобной мишенью": друзья озвучили свою версию убийства КГБистами программиста в Минске

После скандального убийства в Минске IT-менеджера компании Epam Systems Андрея Зельцера знакомые программиста предположили: внимание силовиков к мужчине было вызвано его поддержкой протестов. В частности, Зельцер делился изображениями БЧБ-флагов в соцсетях.

О своих догадках друзья 31-летнего минчанина рассказали "Русской службе ВВС". Напомним, что мужчину 28 сентября в собственном жилище застрелили сотрудники КГБ. Оперативники отчитались, что проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Зельцера назвали "особо опасным преступником" и обвинили в убийстве одного из силовиков во время перестрелки в квартире.

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Близкая подруга и коллега айтишника Аля Илюкевич сообщила, что Зельцер был добрым и спокойным человеком, всегда приходил на помощь. Еще в подростковом возрасте он хорошо разбирался в компьютерах.

"Если он террорист, то и я террорист", – заявила подруга убитого. Женщина считает, что Зельцер просто попался "за БЧБ-флаг" и стал случайной жертвой режима.

Илюкевич познакомилась с мужчиной, когда им было по 14 лет. "Мы жили в одном доме и давно знали о существовании друг друга заочно. Его отец – инвалид, и у него гараж специальный перед домом был", – вспомнила она.

С супругой программиста Марией Илюкевич виделась несколько раз, собирались они и по случаю рождения сына. Сейчас ребенку Зельцера около 10 лет.

Илюкевич рассказала, что ее друг уже в 22 года хотел стать папой. "Для меня это было знаком качества человека, который может взять на себя ответственность в столь раннем возрасте", – отметила она.

Когда в Беларуси вспыхнули массовые протесты, айтишник надеялся на изменения и поддерживал оппозиционные силы.

В этот период он публично делился БЧБ-символикой. "Но сказать, чтобы он был радикальным, использовал силу – нет, такого не было", – уверена подруга.

В одном из постов в Instagram (был опубликован 16 августа-2020) минчанин призвал людей объединяться и "идти до конца".

"Каждый человек, у которого есть в телефоне фотография с бело-красно-белым атрибутом – потенциальный террорист, потому что он не похож на тех, кто представляет власть. Сейчас приходят даже к тому, кто делает репост. Приходят и громят его квартиру", – заявила Илюкевич.

Другая собеседница издания, которая была коллегой убитого, указала на то, что власти ранее обвиняли главу компании Epam Systems Аркадия Дробкина (проживает в США) в финансировании протестов.

По мнению анонимной собеседницы, к Зельцеру могли прийти с обыском именно из-за места работы.

"Учитывая нападки на Epam, он мог просто стать "удобной мишенью", чтобы раздуть скандал", – предположила она.

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