В Минске программист застрелил сотрудника КГБ, когда силовики вломились в его квартиру. Видео 21+

В Минске произошла перестрелка между сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси и мужчиной, когда силовики выломали дверь и ворвались в его квартиру. В результате погибли два человека – мужчина, находившийся в квартире, и один из КГБшников.

На сайте Комитета говорится, что они отрабатывали адреса "лиц, причастных к террористической деятельности". В то же время в СМИ уточняют, что застреленный силовиками мужчина, которого силовики назвали "особо опасным преступником", был всего лишь программистом Андреем Зельцером (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен", – заявили в КГБ.

Также в сети обнародовали видео, на котором видно, как силовики выламывают дверь в квартиру и врываются в нее. При этом не слышно, чтобы они представлялись, как сотрудники КГБ. В этот момент в квартире находился мужчина с ружьем и женщина, которая снимала все происходящее на телефон.

В какой-то момент мужчина выстрелил из ружья, затем по нему открыли огонь.

По данным Telegram-канала NEXTA, силовики ломились в квартиру программиста Андрея Зельцера. Также журналисты нашли в Instagram два аккаунта на такое имя. В одном из них первая фотография была опубликована еще 8 лет назад, а в другом – 6 недель назад, при чем именно в последнем есть и фото ружья.

Журналисты полагают, что реальным аккаунтом является первый. Кроме того, они обратили внимание, что не названа фамилия погибшего сотрудника КГБ, кроме имени Дмитрий, которое звучит на видео.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и нецензурные выражения, 21+

Отметим, что в Беларуси зафиксировано много случаев преследования людей, которые выступают против или критикуют режим незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Так, в августе OBOZREVATEL писал, что суд арестовал мужчину на 12 суток за то, что на его окне был размещен детский рисунок. Судья сочла действия обвиняемого за протест как "несанкционированное пикетирование путем размещения белого листа бумаги на окне".