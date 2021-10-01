В Беларуси задержали 50 человек из-за комментариев о гибели сотрудника КГБ. Видео

В Беларуси силовики провели массовые задержания граждан за их комментарии в социальных сетях. Около 50 человек были обвинены в "оскорблении госработника" и "разжигании вражды".

Дело в том, что эти лица обсуждали в интернете недавнее убийство в столице страны Минске 31-летнего работника IT-компании Андрея Зельцера. Мужчина был застрелен в своей квартире силовиками, и один из сотрудников КГБ погиб в перестрелке. О политических преследованиях и задержаниях сообщил правозащитный центр "Вясна".

Комментаторов, якобы нарушивших закон, беларусские следователи нашли в Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле. Людей отвезли в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске.

Видео дня

На видео одного из задержаний видно: в операции участвовали вооруженные бойцы ОМОНа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Задержанным выдвинули обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РБ: 369 и 130 (оскорбление государственного работника и разжигание вражды).

Убийство программиста произошло 28 сентября. КГБ Беларуси назвало этот инцидент "антитеррористическим рейдом".

Силовики заявили, что мужчина якобы напал на их сотрудника, смертельно ранив его из ружья. Минчанин отказывался открывать двери силовикам, а когда те выбили их, начал сопротивляться.

Известно, что Зельцер поддерживал протестные митинги в стране.

У погибшего остались сын восьми-девяти лет и 40-летняя жена. Последняя находилась в квартире на момент убийства. Ее забрали в СИЗО на Окрестина по "подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ".

Силовики показали видео операции, чтобы убедить граждан в своей версии событий. Однако на записи перестрелки нашли ряд неточностей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что суд в Беларуси приговорил 33-летнего гражданина Украины Михаила Ференца к трем годам тюрьмы за участие в акциях протеста. В МИД Украины потребовали немедленно освободить мужчину, так как дело против него политически мотивировано.