В Беларуси задержали 50 человек из-за комментариев о гибели сотрудника КГБ. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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После убийства Зельцера силовики начали массово задерживать беларуссов

В Беларуси силовики провели массовые задержания граждан за их комментарии в социальных сетях. Около 50 человек были обвинены в "оскорблении госработника" и "разжигании вражды".

Дело в том, что эти лица обсуждали в интернете недавнее убийство в столице страны Минске 31-летнего работника IT-компании Андрея Зельцера. Мужчина был застрелен в своей квартире силовиками, и один из сотрудников КГБ погиб в перестрелке. О политических преследованиях и задержаниях сообщил правозащитный центр "Вясна".

Комментаторов, якобы нарушивших закон, беларусские следователи нашли в Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле. Людей отвезли в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске.

Видео дня

На видео одного из задержаний видно: в операции участвовали вооруженные бойцы ОМОНа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Задержанным выдвинули обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РБ: 369 и 130 (оскорбление государственного работника и разжигание вражды).

Задержания беларуссов

  • Убийство программиста произошло 28 сентября. КГБ Беларуси назвало этот инцидент "антитеррористическим рейдом".

  • Силовики заявили, что мужчина якобы напал на их сотрудника, смертельно ранив его из ружья. Минчанин отказывался открывать двери силовикам, а когда те выбили их, начал сопротивляться.

  • Известно, что Зельцер поддерживал протестные митинги в стране.

Андрей Зельцер

  • У погибшего остались сын восьми-девяти лет и 40-летняя жена. Последняя находилась в квартире на момент убийства. Ее забрали в СИЗО на Окрестина по "подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ".

  • Силовики показали видео операции, чтобы убедить граждан в своей версии событий. Однако на записи перестрелки нашли ряд неточностей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что суд в Беларуси приговорил 33-летнего гражданина Украины Михаила Ференца к трем годам тюрьмы за участие в акциях протеста. В МИД Украины потребовали немедленно освободить мужчину, так как дело против него политически мотивировано.

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