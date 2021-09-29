'Засветился' на протестах: всплыли детали о программисте, который застрелил сотрудника КГБ и был убит. Фото

Застреленный в Минске сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси программист Андрей Зельцер работал в компании ЕРАМ и был замечен в поддержке протестных митингов в стране. Убитого мужчину опознали его знакомые.

Как пишет Zerkalo, в квартире, где убили программиста, он проживал с женой и сыном. Соседи сказали, что ребенку 9-10 лет и в день трагедии был в школе.

Известно, что Зельцеру был 31 год. Согласно данным из соцсетей он в 2008 году окончил минский колледж бизнеса и права. Его знакомые рассказали, что мужчина был кандидатом в мастера спорта по фехтованию. В день убийств он также был на тренировке.

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"Я заезжал в клуб по своим вопросам, и мы ненадолго пересеклись. Настроение у него было хорошее, как всегда, на позитиве", – рассказал один из знакомых.

По словам друзей, Зельцер был очень общительный и о проблемах со стороны милиции или КГБ он не рассказывал.

"Обычно, если у него случались какие-то проблемы, он о них рассказывал, но тут не чувствовалось ничего подозрительного", – говорил его друг.

Согласно фото из сети, Зельцер поддерживал протесты в Беларуси. Также он комментировал фото с акций протеста.

"8-ой день борьбы за лучшее будущее для нашей страны. 81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит", – писал он.

Добавим, что силовики задержали также и жену, ее подозревают в соучастии убийства сотрудника КГБ. Сын находится у бабушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске произошла перестрелка между сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси и мужчиной, когда силовики выломали дверь и ворвались в его квартиру. В результате погибли два человека.