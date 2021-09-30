Есть что скрывать? На видео перестрелки между сотрудниками КГБ и программистом нашли странности. Фото

Видео перестрелки, в результате которой погибли сотрудник IT Андрей Зельцер и силовик КГБ Беларуси, содержит ряд неточностей и вопросов. Разгадка событий, которые происходили на кадрах, поможет определить, что же на самом деле произошло в тот роковой вечер в минской квартире рядового программиста, осмелившегося противостать диктаторскому режиму.

Как передает ВВС, ссылаясь на экс-начальника третьего управления белорусского агентства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Александра Азарова, эксперты-криминалисты опровергают версии официальных СМИ Беларуси. Отметим, что данное ведомство представляет собой оппозиционное объединение бывших силовиков Беларуси Bypol.

В первую очередь Азаров указал, что пресса констатирует якобы проведение антитеррористической операции. То есть к Зельцеру пришли домой с подозрением на опасное преступление. Стоит ли напоминать правоохранителям, что на такие выезды необходимо защитное обмундирование и специальная экипировка? Однозначно нет. Однако на кадрах мы ясно видим, что представители КГБ прибыли по адресу отработки в гражданской одежде: вместо бронежилетов на них осенние ветровки, а вместо касок – кепки.

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"К тому же, согласно инструкции по таким заданиям, предварительно надо было проверить местность, узнать планировку квартиры и в полной экипировке входить в эту квартиру: не пол часа ломать двери непонятно какими устройствами, а через окна", – заметил специалист.

Также интересное наблюдение Азаров сделал во время просмотра съемки изнутри квартиры, где Андрей Зельцер находился со своей супругой (40-летняя Мария Успенская, по данным белорусских СМИ, и была владелицей этой жилплощади). Так, на 36-й секунде ясно видно, что окна комнаты плотно зашторены, а уже на 55-й минуте, когда происходила стрельба, шторы широко распахнуты.

Поскольку съемку в комнате вел не только сам Андрей, установив камеру сзади себя на полку шкафа, а и Мария, то у нее есть полная запись происходящего, включая и саму перестрелку. Однако силовики не стали публиковать кадры с ее смартфона после задержания. Это довольно странно, поскольку на имеющемся видео, непонятно, кто стрелял в сотрудника КГБ - видны только руки стрелка, но не туловище и лицо. Если бы запись Марии была предоставлена в социальных сетях или прессе, общество бы убедилось, что именно программист расправился с милиционером при исполнении.

Вопросы у Азарова вызвало и оружие, которым воспользовался Зельцер, чтоб "оказать прием" незваным гостям. Будучи охотником, Андрей имел в распоряжении охотничье ружье со стволами, расположенными вертикально. За месяц до трагедии он похвастал ею у себя в Instsgram.

Эксперты в области такого оружия утверждают, что при выстреле из такого ружья образовывается дым, но в кадре не было даже небольшого смога. Но в то же время они допускают дефект освещения при съемке, а также снаряжение патронов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, убитый при перестрелке программист Андрей Зельцер был активным участником мирных протестов в Беларуси против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.