Американка похудела на 19 кг за четыре месяца и рассказала 10 хитростей

В Америке популярному блогеру и автору кулинарных книг Ри Драммонд удалось за четыре месяца сбросить 19 килограммов. Женщине сейчас 52 года.

Об этом она написала на своем сайте. Блогер также поделилась советами, чего она придерживалась, чтобы добиться такого впечатляющего результата, а от чего наоборот – пришлось отказаться.

Драммонд рассказала, что худоба не была ее главной целью. Она хотела сбросить вес, чтобы лучше себя чувствовать и стать более энергичной.

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Что блогер не делала:

не сидела на кето-диете;

не сидела на интервальном голодании;

не покупала специальные диетические продукты;

не пользовалась услугами тренера;

не участвовала в программе похудания.

10 действий, который помогли Драммонд похудеть:

подсчет калорий и их дефицит;

взвешивание еды;

ежедневные тренировки: ходьба пешком, пилатес, тренажеры;

наращивание мышечной массы;

больше белка – греческий йогурт, нежирный творог, постное мясо, рыбу, яичные белки и миндаль;

меньше сахара;

отсутствие алкоголя;

стоячий режим работы.

"Я собираюсь продолжать похудение, но вовсе не для того, чтобы увидеть заветную цифру на весах. Моя главная цель – здоровье", – прокомментировала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница "Холостяка 11" Анна Богдан призналась, что похудела на 16 килограммов благодаря правильному питанию, регулярным физическим нагрузкам и здоровому сну.