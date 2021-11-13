Лукашенко надумал пугать ЕС путинскими "Искандерами"

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил намерение РБ разместить несколько дивизионов российских "Искандеров" на западном и южном направлениях. Политик заявил, что страна должна продолжать сотрудничать с РФ, чтобы оснащать войска новой техникой.

О желании получить оперативно-тактические ракетные комплексы из РФ Лукашенко высказался в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Как сказал он, этот вопрос уже прорабатывается с президентом России Владимиром Путиным.

Политик отметил, что радиус действия "Искандеров" – 500 километров, а беларусских "Полонезов" меньше – до 300 километров.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят", – сказал Лукашенко о российских ОТРК.

Видео дня

Он добавил, что в Беларуси "видят, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ".

При этом политик утверждает, что в беларусской армии есть хорошее и высокоточное вооружение.

"Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", – сказал Лукашенко.

Отметим:

Такие заявления самопровозглашенного главы Беларуси прозвучали на фоне разгорающегося миграционного кризиса, который начался 8 ноября.

Тогда на территории РБ у границы с Польшей появилось огромное количество нелегальных мигрантов, совершавших попытки прорыва.

В украинском МВД отчитались, что дополнительно усилят границы около 8,5 тыс. силовиков и авиацией.

Правительства европейских стран призвали ввести санкции и ограничения, связанные с ситуацией на границе. Кроме того, в Европе хотят организовать международный судебный процесс против Лукашенко и его режима.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем ситуация грозит Украине и как начинался кризис с мигрантами. Материал читайте по ссылке.