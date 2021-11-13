Лукашенко надумал пугать ЕС путинскими "Искандерами"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Александр Лукашенко

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил намерение РБ разместить несколько дивизионов российских "Искандеров" на западном и южном направлениях. Политик заявил, что страна должна продолжать сотрудничать с РФ, чтобы оснащать войска новой техникой.

О желании получить оперативно-тактические ракетные комплексы из РФ Лукашенко высказался в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Как сказал он, этот вопрос уже прорабатывается с президентом России Владимиром Путиным.

Политик отметил, что радиус действия "Искандеров" – 500 километров, а беларусских "Полонезов" меньше – до 300 километров.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят", – сказал Лукашенко о российских ОТРК.

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Он добавил, что в Беларуси "видят, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ".

При этом политик утверждает, что в беларусской армии есть хорошее и высокоточное вооружение.

"Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", – сказал Лукашенко.

Мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Польшу.

Отметим:

  • Такие заявления самопровозглашенного главы Беларуси прозвучали на фоне разгорающегося миграционного кризиса, который начался 8 ноября.

  • Тогда на территории РБ у границы с Польшей появилось огромное количество нелегальных мигрантов, совершавших попытки прорыва.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем ситуация грозит Украине и как начинался кризис с мигрантами. Материал читайте по ссылке.

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