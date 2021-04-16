Агент РФ Килимник передавал разведке данные об избирательной кампании Трампа – Минфин США

По информации Министерства финансов США, Константин Килимник, бизнес-партнер Пола Манафорта, в 2016 году передавал российской разведке данные о избирательной кампании 45-го американского президента Дональда Трампа. Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа перед выборами.

Такие данные расследования были обнародованы на официальном сайте ведомства в четверг, 15 апреля. В заявлении также говорится о том, что Килимник пытался продвигать версию, что это Украина, а не Россия вмешивались в американские выборы.

Кроме того, Константин Килимник, по версии Минфина США, пытался помочь украинскому экс-гаранту Виктору Януковичу. По указанию президента-беглеца он стремился разработать план, который позволил бы Януковичу вернуться к власти в Украине.

"Килимник – российский и украинский политический консультант и известный агент российских спецслужб, осуществляющий операции влияния от их имени", – так охарактеризовали россиянина в США.

Добавим, что Килимник попал в список санкций против РФ, о введении которых стало известно вчера, 15 апреля. Там указано, что он оказался под ограничениями именно за вмешательство в выборы.

Напомним, ранее россиянина Константина Килимника объявили в розыск в США как агента влияния Москвы. Ему инкриминируют препятствование правосудию и попытку вместе с украинским нардепом Андреем Деркачем повлиять на американские выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача. Кроме того, Минфин США в сентябре 2020 ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Деркача и трех россиян за вмешательство в американские выборы в 2020 году.