Агент РФ Килимник передавав розвідці дані щодо виборчої кампанії Трампа – Мінфін США

За інформацією Міністерства фінансів США, Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, 2016 року передавав російській розвідці дані щодо виборчої кампанії 45-го американського президента Дональда Трампа. Нагадаємо, Манафорт очолював передвиборчий штаб Трампа перед виборами.

Такі дані розслідування було оприлюднено на офіційному сайті відомства у четвер, 15 квітня. У заяві також йдеться про те, що Килимник намагався просувати версію того, що це Україна, а не Росія втручалися в американські вибори.

Крім того, Костянтин Килимник, за версією Мінфіну США, намагався допомогти українському ексгаранту Віктору Януковичу. За вказівкою президента-втікача він прагнув розробити план, який дозволив би Януковичу повернутися до влади в Україні.

"Килимник – російський та український політичний консультант і відомий агент російських спецслужб, який здійснював операції впливу від їхнього імені", – так охарактеризували росіянина в США.

Додамо, що Килимник потрапив до списку санкцій проти РФ, про запровадження яких стало відомо вчора, 15 квітня. Там зазначено, що він опинився під обмеженнями саме за втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше росіянина Костянтина Килимника оголосили у розшук у США як агента впливу Москви. Йому інкримінують перешкоджання правосуддю та спробу разом із українським нардепом Андрієм Деркачем вплинути на американські вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні США ввели санкції проти Дубінського і "команди" Деркача. Крім того, Мінфін США у вересні 2020 року ввів персональні санкції проти позафракційного нардепа Деркача і трьох росіян за втручання в американські вибори у 2020 році.