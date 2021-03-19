ФБР предложило 250 тысяч долларов за розыск россиянина Килимника, связанного с Деркачем

В США объявили в розыск россиянина Константина Килимника как агента влияния Москвы. Ему инкриминируют препятствование правосудию и попытку вместе с украинским нардепом Андреем Деркачем повлиять на американские выборы.

Об этом сообщили на странице Посольства США в Украине в Twitter. Отмечается, что Килимник, по данным Федерального бюро расследований (ФБР), имеет связи с российской разведкой.

"Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной", – сказано в сообщении.

О Килимнике известно, что он был бизнес-партнером экс-руководителя предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта.

За сведения, которые могут способствовать аресту Килимника, назначили вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов. Он может скрываться от правосудия за пределами США.

Напомним, ранее Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. Среди них олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача. Кроме того, Минфин США в сентябре 2020 ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Деркача и трех россиян за вмешательство в американские выборы в 2020 году.