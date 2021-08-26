Талибы призвали афганских женщин сидеть дома, пока солдаты не научатся их уважать

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" призвали жительниц Афганистана не ходить на работу и оставаться дома для собственной безопасности. Такой указ якобы будет действовать, пока солдаты группировки не научатся уважать женщин.

Как передает CNN, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид. Примечательно, что указание поступило 24 августа, в тот же день, когда Всемирный банк приостановил финансирование Афганистана, а ООН призвала к "прозрачному и быстрому расследованию" сообщений о нарушениях прав человека в стране.

Муджахид уверяет, что такое указание будет временным и позволит "Талибану" гарантировать, что с женщинами не будут "обращаться неуважительно" или "не дай бог причинят боль".

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Представитель движения в то же время признал, что солдаты талибов "постоянно меняются и не обучаются".

"Мы попросили женщин взять отпуск на работах до тех пор, пока ситуация не вернется в нормальный порядок и не будут введены определенные процедуры... после чего они смогут вернуться на свою работу, о чем будет объявлено", – заявил Муджахид.

Напомним, что, находясь у власти в Афганистане в период с 1996 по 2001 год, талибы запрещали женщинам выходить на работу, не позволяли им покидать дом без сопровождения и заставляли их полностью прикрывать свое тело.

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