Теракты, волна мигрантов и поддержка Запада: что значит для Украины захват власти в Афганистане

Движение "Талибан" установило контроль над всей территорией Афганистана, и теперь окончательное падение Кабула чревато для мира новым миграционным кризисом и ростом террористических настроений. Эти проблемы могут затронуть и Украину.

Однако для нашей страны есть и положительный момент – нестабильная ситуация в Южной Азии может отвлечь внимание Кремля от войны на Донбассе. OBOZREVATEL разобрался, чем обернется захват власти в Афганистане для Украины.

Результатом перехода власти в Афганистан может стать всплеск исламизма по всему миру. Военные эксперты предупреждают, что после поражения правительственных сил Афганистан может превратиться в новую базу международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно заявил о высоком риске возрождения организации "Аль-Каида". "Я серьезно обеспокоен... "Аль-Каида", вероятно, вернется...Такие несостоятельные государства в мире приводят к нестабильности и создают угрозу безопасности для нас и наших интересов", – сказал военный.

В то же время директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос напоминает, что США заключили сделку с "Талибаном": они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам, а также не будут угрожать интересам стран-соседей.

"Будут ли талибы придерживаться и дальше соглашения? На этих пунктах во время переговоров боевики постоянно акцентировали внимание. И можно предположить, что талибам будет выгодно это делать", – отметил эксперт.

"Это радикальное исламистское движение, которое на сегодня вроде бы ограничивается территорией Афганистана, но мы понимаем, что это только сегодня. Можно говорить, что мы за мир и дружбу и не будем трогать другие страны, а как будет завтра... "Талибан" – не та организация, доверять словам которой можно сразу, и даже после подписания каких-то документов", – отметил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

С таким мнением не согласен замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. По его словам, ради признания и легитимности талибы не будут совершать теракты, но и полноценно бороться с терроризмом тоже не станут.

"Поэтому угрозы, бесспорно, возрастают. Тем более, что боевики выпустили из тюрем достаточно много оперативников как "Аль-Каиды", так и ИГ ("Исламское государство". – Ред.). Их очень много, и весь этот компот должен куда-то деться. Он будет либо выезжать, либо оседать в Афганистане. Но Украины напрямую это касаться не будет", – отметил он.

В ЕС опасаются, что активность боевиков приведет к массовому отъезду из страны самих афганцев. И бежать они в первую очередь будут в Европу и Турцию.

"Кризис точно будет. Турция уже стонет от количества афганцев. И, очевидно, часть из них попытается проникнуть на территорию Европы, в том числе и в Украину. Но если будет создано слишком большое миграционное давление, это может вызвать определенные проблемы для талибов (санкции, разрыв сотрудничества с другими государствами). В любом случае, на сегодня интерес боевиков состоит в том, чтобы их приход к власти не вызвал полной изоляции страны. У них есть интересы, у них есть внешние партнеры, к примеру, китайцы. Поэтому боевикам нужно показать, что они пришли к власти не благодаря насилию", – говорит Семиволос.

А Сергей Данилов уверен, что миграционный кризис даже если и будет, то вряд ли затронет нашу страну. Беженцы направятся либо в Турцию, ли в сторону Балкан.

"Большинство беженцев пытается добраться тем или иным способом до Турции. И это, условно говоря, совсем не украинский маршрут. Поэтому в ближайшее время прогнозировать повторение того, что было с сирийским кризисом беженцев, не стоит. Тем более – в Украине. Если и будет поток мигрантов, где-то до миллиона человек, то их направление будет в сторону Греции и на Балканы", – добавил эксперт.

О том, как скажутся события в Афганистане на отношениях Украины с западными партерами, говорить еще рано. Но последствия могут носить самый разный характер, вот основные сценарии:

С одной стороны, ситуация в Афганистане может отрицательно повлиять на американо-украинские отношения. Ведь государство в Южной Азии будет занимать больше внимания у США, чем война в Украине. А создание будущей стратегии действий в Афганистане больше беспокоит Белый дом, чем "нормандский формат" или встреча с президентом Владимиром Зеленским. С другой стороны, очевидно, что Штаты не собираются ввязываться в новую афганскую войну. И это может говорить о том, что сейчас для Вашингтона важно сдерживать Россию и усиливать свое влияние в Европе, в том числе и в Украине. И теперь у США есть для этого больше ресурсов.

"Все зависит от того, насколько в США будут давать реалистичные оценки того, что происходит в России. Пример Афганистана показал, что ни в Госдепартаменте, ни в разведке не сделали правильных просчетов того, что произойдет в случае вывода американских войск. Байден заявлял, что афганское правительство не падет под натиском талибов. Но прошло несколько недель, и оно пало как карточный домик. Вот в этом сама большая проблема – и не только американцев, но и европейцев. Они не хотят анализировать реальную ситуацию, а живут в плену своих иллюзий. Вот им хочется видеть, что в России есть демократия, они ее там видят. В этом состоит самый главный урок событий в Афганистане", – считает экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В то же время обострение в Афганистане может сыграть на руку Украине – если Кремль погрязнет в афганском вопросе, то на поддержание боевиков на Донбассе у него не хватит ни времени, ни ресурсов.