Археологи обнаружили на острове Хортица ритуальный горшок, которому более 3 500 лет. Фото
В Запорожье на месте раскопок "Генералка 2" археологи обнаружили кенотаф – могила без праха покойного. В захоронении также был найден ритуальный горшок возрастом более 3 500 лет.
Ученые пояснили, что кенотаф создавали если, человек умирал не на родине или считался без вести пропавшим. Исследователи полагают, что кенотаф принадлежал одному из вождей, сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.
Найденный горшок датируется 1500 до н. э. и относится к периоду бабинской культуры или культуры многопружковой керамики. Археологи пояснили, что обычно такие изделия изготавливали только женщины.
"Генералка 2" – археологический комплекс, датируемый концом IV – первой половиной III тыс. до н. э. Его еще называют "украинским Стоунхенджем". В бронзовую эпоху здесь поселились первые представители ямной культурно-исторической общности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Черкасской области археологи нашли артефакты Римской империи и Древнего Египта.
Ученые рассказали, когда в Крыму вымерли неандертальцы.
Археологи нашли древнейший орнамент, созданный неандертальцами 51 тысяч лет назад.
Ученые обнаружили окаменелости морских существ, живших 167 млн лет тому назад. Находка датируется Юрским периодом.
Археологи впервые обнаружили мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи.