Археологи обнаружили на острове Хортица ритуальный горшок, которому более 3 500 лет. Фото

В Запорожье на месте раскопок "Генералка 2" археологи обнаружили кенотаф – могила без праха покойного. В захоронении также был найден ритуальный горшок возрастом более 3 500 лет.

Ученые пояснили, что кенотаф создавали если, человек умирал не на родине или считался без вести пропавшим. Исследователи полагают, что кенотаф принадлежал одному из вождей, сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

Найденный горшок датируется 1500 до н. э. и относится к периоду бабинской культуры или культуры многопружковой керамики. Археологи пояснили, что обычно такие изделия изготавливали только женщины.

Видео дня

"Генералка 2" – археологический комплекс, датируемый концом IV – первой половиной III тыс. до н. э. Его еще называют "украинским Стоунхенджем". В бронзовую эпоху здесь поселились первые представители ямной культурно-исторической общности.

Как сообщал OBOZREVATEL: