Археологи нашли окаменелости существ, живших 167 млн лет тому назад. Фото

В Великобритании археологи обнаружили окаменелости морских существ, живших 167 млн лет тому назад. Находка датируется Юрским периодом.

Как сообщает ВВС, место раскопок говорит, что в древние времена тут было море глубиной около 20-40 метров. Движение тектонических плит показывает, что Британия была примерно там, где сейчас находится Северная Африка.

Ученые нашли окаменелости десятков тысяч животных, которых прозвали "иглокожими". При этом эти существа могут выглядеть как растения, но все же они животные. Археологи рассказали, что их скелеты были сделаны из кальцита (карбоната кальция). У них не было мозга, но была нервная система. Потерянные конечности они могли заново отрастить, как хвост геккона. Перемещались в воде существа за счет течения.

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"Сегодня мы живем в меняющемся мире, и если мы хотим понять, как изменение климата может повлиять не только на будущее человечества, но и на всю жизнь на поверхности Земли, то иглокожие – одна из лучших групп для изучения", – рассказали исследователи.

Палеонтологи предположили, что останки так хорошо сохранились возможно из-за землетрясения, которое вызвало оползень и накрыло землей всех этих существ.

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