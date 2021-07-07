Археологи нашли древнейший орнамент, созданный неандертальцами 51 тыс. лет назад

В Германии в горах Гарц нашли статуэтку, вырезанную из кости оленя 51 тысячу лет назад. На кость нанесен геометрический орнамент.

Как пишет Daily Mail, находку сделали у входа в пещеру Айнхорнхеле. По мнению археологов, данный артефакт указывает на то, что неандертальцы изготавливали символические предметы с украшениями. На кости есть насечки, которые не образовались случайно, например, при разделке.

Сама вырезанная статуэтка является фалангой гигантского оленя (Megaloceros giganteus), который в древности обитал на территории Европы.

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"Это выдающийся пример их когнитивных способностей. Выгравированная кость уникальна для неандертальцев. Что делает этот предмет таким интересным, так это очень четкий узор и очень глубокие гравюры. Чтобы вырезать шевроны, потребовалось бы около 90 минут", – рассказал глава исследования доктор Дирк Ледер.

Археологи отметили, что вероятно всего, кость сперва отварили, чтобы смягчить и было проще делать насечки.

"Это показывает, что неандертальцы были способны к продвинутому и сложному поведению, в том числе к созданию художественных впечатлений. Гравировка отдельных линий на шевронном узоре свидетельствует о концептуальном воображении", – добавил Ледер.

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