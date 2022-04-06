Зоозащитники показали фото издевательств оккупантов над животными в Ворзеле

Ольга Ганюкова
Война в Украине 2022
2 минуты
4,2 т.
Зоозащитники показали фото издевательств оккупантов над животными в Ворзеле

Российские оккупанты в Украине уничтожают все, что только могут. Зоозащитники показали фото издевательств захватчиков над животными в Ворзеле Киевской области.

В частности, оккупанты подвесили за головы кур на прищепки на веревках для белья. Ответные снимки опубликовала зоозащитная организация UAnimals.

Зоозащитники отметили, что российская армия претворяет в жизнь все то, что может представить только больная психика человека.

"В Ворзеле оккупанты подвесили за головы кур на прищепки на веревках для белья... Эти изверги издеваются, пытают и убивают людей и животных ради развлечения, им доставляет удовольствие страдания других живых созданий", - подчеркнули они.

Видео дня

Цивилизованный мир никогда не поймет, для чего они это делают. Но точно понятно, что в российских глубинках, откуда происходят оккупанты, является нормой того, что мир называет психопатией.

"Оккупанты – это люди, которых мы называем отморозками, а медицина – психопатами. Люди, лишенные эмпатии, лишены понимания ценности как своего, так и чужого", – отметил офицер ВСУ Виктор Трегубов.

Оккупанты уничтожают все, что только могут
Цивилизованный мир никогда не поймет, зачем они это делают

Следует отметить, что это не первый случай издевательств русских захватчиков над животными. В Черниговской области в одном из освобожденных от российских оккупантов сел обнаружили мертвыми домашних животных. Изверги из армии страны-агрессора России убили собак и коров.

Также в селе Демидов Киевской области после атаки российских оккупантов погибла часть животных в частном зоопарке "XII месяцев".

Под Харьковом оккупанты уничтожили вольеры и инфраструктуру экопарка нардепа Александра Фельдмана. Теперь уцелевших животных могут усыпить.

Кроме того, в Гостомеле изверги сожгли конюшню вместе с лошадьми. Всего там было 32 лошади, некоторым из них удалось выжить, но большинство погибло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приюте для животных в Бородянке Киевской области во время оккупации погибли более 300 из 485 собак.

Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022животныеживодер