Зоозащитники показали фото издевательств оккупантов над животными в Ворзеле

Российские оккупанты в Украине уничтожают все, что только могут. Зоозащитники показали фото издевательств захватчиков над животными в Ворзеле Киевской области.

В частности, оккупанты подвесили за головы кур на прищепки на веревках для белья. Ответные снимки опубликовала зоозащитная организация UAnimals.

Зоозащитники отметили, что российская армия претворяет в жизнь все то, что может представить только больная психика человека.

"В Ворзеле оккупанты подвесили за головы кур на прищепки на веревках для белья... Эти изверги издеваются, пытают и убивают людей и животных ради развлечения, им доставляет удовольствие страдания других живых созданий", - подчеркнули они.

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Цивилизованный мир никогда не поймет, для чего они это делают. Но точно понятно, что в российских глубинках, откуда происходят оккупанты, является нормой того, что мир называет психопатией.

"Оккупанты – это люди, которых мы называем отморозками, а медицина – психопатами. Люди, лишенные эмпатии, лишены понимания ценности как своего, так и чужого", – отметил офицер ВСУ Виктор Трегубов.

Следует отметить, что это не первый случай издевательств русских захватчиков над животными. В Черниговской области в одном из освобожденных от российских оккупантов сел обнаружили мертвыми домашних животных. Изверги из армии страны-агрессора России убили собак и коров.

Также в селе Демидов Киевской области после атаки российских оккупантов погибла часть животных в частном зоопарке "XII месяцев".

Под Харьковом оккупанты уничтожили вольеры и инфраструктуру экопарка нардепа Александра Фельдмана. Теперь уцелевших животных могут усыпить.

Кроме того, в Гостомеле изверги сожгли конюшню вместе с лошадьми. Всего там было 32 лошади, некоторым из них удалось выжить, но большинство погибло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приюте для животных в Бородянке Киевской области во время оккупации погибли более 300 из 485 собак.