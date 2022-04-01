На Киевщине в результате боев с оккупантами погибла часть животных в зоопарке

В частном зоопарке, расположенном в селе Демидов Киевской области некоторые животные не смогли пережить нашествие российских оккупантов. Сейчас волонтеры и украинские военные пытаются спасти оставшихся питомцев.

Об этом сообщило издание Центзор.Нет. Животных хотят перевезти в безопасное место (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Зоопарк XII месяцев в селе Демидов в Киевской области, где прошли активные бои с оккупантами, тоже пострадал. Погибла часть животных. Волонтеры и солдаты пытаются спасти выживших животных", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска заняли Ирпень Киевской области, но соседние города – Ворзель, Буча и Гостомель пока контролируются противником. Кроме того, российские оккупанты постоянно обстреливают эти населенные пункты.

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