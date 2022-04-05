Оккупанты уничтожили экопарк под Харьковом: выживших тигров и львов могут усыпить

Народный депутат Александр Фельдман заявил, что российские оккупанты практически полностью уничтожили экопарк в Харьковской области. В связи с этим большинство животных придется усыпить.

По его словам, сейчас почти нет шансов вывезти животных в безопасное место. Об этом Фельдман рассказал в своем обращении (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нардеп отметил, что экопарк обстреляли российскими ракетами и авиацией. Враг существенно повредил инфраструктуру заведения, из-за чего животные могут просто выйти на улицу.

"Парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами, самолетами парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Чудом остались живы тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строение, где находятся медведи", – рассказал Фельдман.

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Он добавил, что сейчас работники экопарка ищут возможность спасти несколько маленьких животных. Впрочем, взрослых особей, вероятнее всего, ждет усыпление.

"Сегодня принимается решение: либо всех усыпать, либо принять какой-то момент их перевоза. Никаких шансов, никаких идей, и никакого места куда их перенаправить нет. Сейчас бригада работает в большом старом конном комплексе. Если будет найдена какая-то идея, может кого-то и спасем. Может спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер, но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены", – сообщил нардеп.

Ранее сообщалось, что из-за террористических действий российский военных пострадал экопарк Фельдмана в Харьковской области. В результате обстрелов здесь погибли 9 оленей, еще 20 сбежали в лес.

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