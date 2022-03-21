На Киевщине российские оккупанты сожгли конюшню вместе с животными

В поселке Гостомель под Киевом российские оккупанты не только обстреливали дома и убивали мирных жителей, но и поиздевались над животными. Солдаты страны-агрессора подожгли конюшню, из-за чего лошади сгорели заживо.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ", ссылаясь на рассказ владелицы конюшни Александры. Всего там было 32 лошади, некоторым из них удалось выжить, но большинство погибло.

Женщина рассказала, что она не могла попасть к своим воспитанникам с первого дня полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля. Ее конюхам оккупанты пригрозили расстрелом всех животных и выгнали персонал с территории конюшни 1 марта.

С тех пор лошади остались одни, а примерно 13 марта российские захватчики подожгли конюшню.

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На месте трагедии побывал приятель владелицы конюшни. Хозяевам лошадей отправили фото трупов для опознания, сказала Александра. Она добавила, что владельцами многих животных были дети возрастом от 7 до 10 лет.

5-7 лошадей все же не пострадали и теперь бродят между Гостомелем и Бучей. Они смогут выжить и найти себе воду и еду, если не попадут под вражеский огонь.

"Конюшня – это что, военный объект? Твари! Коней за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову "Русский корабль иди на**й", – сказала Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты бьют ракетами по редким животным в зоопарке Николаева. Сейчас он закрыт для посетителей, но сотрудники регулярно выходят на работу, чтобы кормить животных и ухаживать за ними.

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