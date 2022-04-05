'Снаряды в каждом погребе и уголке': оккупанты на Черниговщине убивали даже животных. Фото

В Черниговской области в одном из освобожденных от российских оккупантов сел обнаружили мертвыми домашних животных. Изверги из армии страны-агрессора России убили собак и коров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели также опубликовали жуткие фото погибших животных.

"Черниговщина, несчастная наша земля... Снаряды в каждом погребе, в каждом углу... Бедные демилитаризованные домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали", – говорится в сообщении ГСЧС.

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Спасатели отмечают, что в отличие от украинцев, разъяренных кровавым российским нашествием, животные не чувствуют ненависти "к этим существам, пришедшим на нашу Украину".

"И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены. Вот и вся армия России – убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а затем убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", – написали в сообщении ГСЧС.

Осторожно, фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Демидов Киевской области после атаки российских оккупантов погибла часть животных в частном зоопарке "XII месяцев".

Под Харьковом оккупанты уничтожили вольеры и инфраструктуру экопарка нардепа Александра Фельдмана. Теперь уцелевших животных могут усыпить.

Кроме того, в приюте для животных в Бородянке Киевской области во время оккупации погибли более 300 из 485 собак.

В Гостомеле изверги сожгли конюшню вместе с лошадьми.

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