Под Киевом в приюте погибло более 300 собак: животные с начала оккупации были заперты без воды и корма

В приюте для животных, который находится Бородянке Киевской области, во время оккупации погибло более 300 собак. Всего здесь було 485 животных.

Об этом сообщили в сообществе UAnimals на странице в социальной сети Facebook. 27 псов находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали волонтеры, после освобождения Бородянки от российских оккупантов, на территорию приюта смогли попасть неравнодушные граждане. С начала полномасштабного вторжения войск страны агрессора животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды.

"Все это время руководства на территории КП не было и в спасении животных представители убежища не участвовали. Волонтеры приехали, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило всего 150. 27 животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники", – рассказали в UAnimals.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!