Житель Бучи рассказал, как оккупанты убили семью с детьми: это не война, это бойня

Алексей Дайрабеков, который уехал из Бучи после начала российского вторжения, документирует в соцсетях все происходящее в городе. Украинец надеется, что это станет доказательством преступлений РФ в будущих уголовных процессах.

Одну из ужасающих историй жителей, которым пришлось столкнуться с оккупантами, мужчина опубликовал в своем Twitter. По словам Дайрабекова, около 10 его соседей потеряли своих близких родственников при попытке эвакуироваться из Бучи и Ирпеня около месяца назад.

В одной из публикаций мужчина описал, как российские военные расстреляли машину мирных жителей из пулеметов. "В одной машине вся семья, мужчина, женщина и двое детей. Женщина и оба ребенка были застрелены и умерли на месте. В другой машине мужчина был убит на месте. Это реальные люди, это не подделка", – рассказал он.

Видео дня

"Весь мир должен увидеть эти фотографии и знать, что это не война, это бойня против нашей нации – как это делал Гитлер во Второй мировой войне. Путин делает это с нами", – подчеркнул Дайрабеков.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупантов, которые совершали жестокие убийства в Буче, снова возвращают в Украину. Российское руководство планирует перекинуть их на харьковское направление, чтобы солдаты повторили свои зверства в других населенных пунктах.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!