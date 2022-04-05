Российских военных, которые зверствовали в Буче, снова возвращают в Украину из Беларуси – разведка

Оккупантов, которые совершали жестокие убийства в Буче, снова возвращают в Украину. Российское руководство планирует перекинуть их на харьковское направление, чтобы солдаты повторили свои зверства в других населенных пунктах.

Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны. Там отметили, что сейчас 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ находится вблизи беларусского города Мозырь.

"До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление)", – сказано в сообщении.

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В разведке считают, что 64-ю бригаду ожидают "специальные задания" – в частности, устрашение жителей населенных пунктов Украины. "Совершавшие военные преступления и геноцид в Буче могут повторить это снова в других городах", – отметили в ГУР.

Еще одна цель возвращения оккупантов на территорию Украины – быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. "То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах", – добавили в разведке.

В пресс-службе отметили, что личный состав, осознавая все это, массово противится возвращению на фронт, однако руководство игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский побывал в освобожденной Буче. Находясь в городе, где уже который день находят тела убитых российскими оккупантами людей, глава государства заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид украинского народа.

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