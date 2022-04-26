Жалуются на безработицу и командиров: на Херсонщине ВСУ взяли в плен оккупантов. Видео

В Херсонской области возле Нововоронцовки украинские военные из 60-й отдельной пехотной бригады взяли в плен российских оккупантов. Захватчиков из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады допрашивали в течение суток.

Военные страны-агрессора жаловались на безработицу в РФ, своих командиров и российские власти, которые ввели их в заблуждение и отправили в Украину на верную смерть. Об этом сообщает Группировка войск "Юг" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из оккупантов жаловался, что командование их обмануло: они приехали "спасать" якобы нуждающихся в помощи украинцев, а на самом деле их здесь никто не ждал и никто им не обрадовался.

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Россиянин рассказал, что когда он попал в плен, его спасли украинские военные, так как по этой местности открыли огонь войска РФ.

"Они стреляли по обычным гражданам, по их домах, там не было украинской техники, русские стреляли просто по мирным жителям. Идучи по селу я видел, как наши обстреливают обычных гражданских, местные кричали и материли нас за то, что мы пришли на их землю. Я думал, что буду героем, в итоге обманут своей страной", – сказал оккупант.

Другой военнопленный сообщил, что он подписал контракт на службу в армии РФ от безысходности, так как в стране не хватает работы. До этого он работал слесарем и получал 7-16 тысяч рублей, которых не хватало на жизнь.

"Потом от безысходности, так как вариантов никаких не было, подписал контракт в армии, платят больше, в районе 35 тыс. рублей, еще бывают премии, одежду выдали и как-то кормили, это лучше, чем искать работу на гражданке", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское командование в Киевской области во время отступления бросило погибших и раненых. Тех, кого взяла в плен украинская армия, в России не признают и забирать не планируют. Об этом в разговоре с матерью рассказал один из пленных российских оккупантов.