'Завели просто на убой': пленный оккупант пожаловался матери, что командование бросило раненых и убитых. Видео

Российское командование на Киевщине при отступлении бросило погибших и раненых. Тех, кого взяла в плен украинская армия, в России не признают и забирать не планируют.

Об этом в разговоре с матерью, опубликованном СБУ, рассказал один из пленных российских оккупантов. Он также сообщил, что из зашедшей в Украину группировки, в которой он был, порядка 70% были уничтожены Силами обороны нашей страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В ходе разговора с матерью пленный оккупант рассказал, как его и его раненых сослуживцев остальные оккупанты, сбегая из Киевской области, попросту бросили.

"Дошли до Киева практически. Там отпор дали нам - и мы поехали назад, в отступление. Там во время отступления меня оставили командиры. И все подразделение. С раненым. И, получается, я в огороде всю ночь пролежал с раненым, рану ему затыкал. Я по рации выходил на них, сказали, что заберут нас. И так и не забрали. Кинули. Пацанов столько понаоставляли - раненых, мертвых... Никого не забирали. Уехали", - жалуется оккупант.

Он просит мать связаться с командованием его части и требовать, чтобы его обменяли. В ответ та говорит, что замполит признает, что часть российских солдат попала в плен, но не передает эту информацию высшему руководству. В списках Минобороны России их нет. Такая же история – с огромным количеством других пленных, с чьими матерями она общается.

Также оккупант говорит матери об огромных потерях российской армии в Украине.

"Потери большие. Людей просто на убой повели. Мне просто реально повезло, что жив остался. Они нас тупо всех бросили. Вот мы как ходом шли - процентов 30 может быть вернулось", - говорит он.

"Они не хотят нас забирать. Им тупо плевать", - констатирует пленный россиянин.

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