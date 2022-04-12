Зеленский рассказал парламенту Литвы о зверствах российских оккупантов: это тысячи жертв, сотни случаев жестоких пыток. Видео

Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Литвы и рассказал о зверствах, которые российские оккупанты совершают в захваченных населенных пунктах Украины. По словам главы государства, в стране есть села, в которых после прихода россиян не осталось ни единой живой души.

Также он подчеркнул, что оккупанты насильно вывозят украинцев на территорию РФ, чтобы попытаться избавиться от свидетелей военных преступлений. Обращение Зеленского к литовскому парламенту опубликовал Офис президента.

Зеленский рассказал, что уже зафиксированы сотни случаев пыток украинцев россиянами. При этом о количестве случаев убийств, пыток и изнасилований невозможно сказать, ведь неизвестно, сколько человек пострадали на оккупированных территориях Украины.

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"Каждый день убивают людей, есть тысячи жертв, есть сотни случаев пыток людей – трупы людей находят в канализации, подвалах, привязывают, тела изуродованы. Есть села, которые были большими и сейчас в них нет населения. Сотни детей сироты. По меньшей мере сто детей остались без родителей, и мы до сих пор точно не знаем, сколько жертв. Зафиксировано сотни случаев жертв изнасилования, в том числе несовершеннолетних девочек или совсем малолетних детей и даже младенцев. Страшно об этом говорить, но это правда, это было", – рассказал Зеленский о преступлениях российской армии в Украине.

Кроме того, президент Украины обратил внимание литовских парламентариев, что оккупанты насильно вывозят сотни тысячи украинцев на территорию РФ.

Также глава государства добавил, что сейчас российские оккупанты изменили тактику и пытаются скрывать масштабы кремлевских военных преступлений путем сжигания убитых в мобильных крематориях. По словам Зеленского, за это несут ответственность не только военнослужащие, совершающие преступления, но и их командиры и политические лидеры страны-агрессора.

"Там уже не покидают трупы на улицах. Там вывозят их и, вероятно, сжигают. Там проводятся массовые депортации людей из захваченных районов. Увезли уже сотни тысяч человек. Их помещают в специальные фильтрационные лагеря. У них забирают документы. Их допрашивают, унижают. Сколько убивают – неизвестно. Многих депортированных распределяют по регионам России и запрещают уезжать оттуда. Очевидно, что все это – попытка избавиться от свидетелей российских военных преступлений в Украине. Может быть, что российские военные делали и делают это без приказов высшего командования? Невозможно. Возможно ли, что российское политическое руководство не отдает себе отчет, к каким последствиям могут привести такие приказы? Невозможно", – сказал президент.

Украинский президент подчеркнул, что Европейский Союз должен принять во внимание все зверства и насилие, совершенные россиянами в Украине и незамедлительно принять жесткие меры. Зеленский добавил, что надо делать все возможное, чтобы именно сейчас ответ Европы на российскую агрессию был по-настоящему сильным, по-настоящему консолидированным.

"Нельзя ждать разработки еще седьмого, восьмого или девятого, десятого, двадцатого пакета санкций против России, чтобы принять по-настоящему мощные решения. А сделать уже сейчас все необходимое – в шестом санкционном пакете. Евросоюз может это сделать. И должен. Обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки – но все не часть. Не нужно демонстраций", – резюмировал глава государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский рассказал о том, что Россия уничтожила Мариуполь и убила там десятки тысяч людей. При этом оккупанты продолжают наступление на город, показательно стирая с лица земли даже следы его существования.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские войска пытаются скрыть следы своих преступлений и массово сжигают тела убитых ими украинцев в крематории. При этом зона кремации находится под усиленной охраной оккупантов, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри.