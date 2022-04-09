Российские оккупанты 'зачищают' Мариуполь от тел убитых ими украинцев и хотят сжечь их в крематории

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска пытаются скрыть следы своих преступлений и массово сжигают тела убитых ими украинцев в крематории. При этом зона кремации находится под усиленной охраной оккупантов, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри.

Кроме того, большое количество мариупольцев принудительно вывозят на территорию РФ. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты обстреливают артиллерией и бомбардируют авиацией практически каждый район города. В то же время оккупанты не имеют существенного продвижения внутри города. Андрющенко подчеркнул, что следы своих преступлений россияне уничтожают, используя мобильные крематории.

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"Оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Левобережный район почти закончен, центральный – район частной застройки "Парковый" и "Новоселовка", центральные улицы. Подготовленный город для работы крематория – промзона складов по Володарскому шоссе в районе "Метро". Оккупанты используют большие складские холодильники промскладов для хранения тел", – пишет советник мэра.

Также он отметил, что оккупантами массово распространяется информация о якобы "теплом" приеме жителей Мариуполя в России. В то же время под жесткую фильтрацию россиян подпадают все совершеннолетние, и те, кто имеет проукраинскую позицию, бесследно исчезают. На данный момент местная власть пытается установить местонахождение пропавших жителей.

Напомним, защитники Мариуполя показали фото из города, подтверждающие страшные преступления российских оккупантов против мирных мариупольцев. Тела безжалостно убитых в Мариуполе лежали буквально повсюду, их было очень много.

По данным Мариупольского горсовета, Россия убила в городе не менее 5 тысяч человек. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков называет в 6 раз большую цифру убитых. По его данным, в разбомбленном оккупантами Мариуполе могли погибнуть 30 тысяч человек.